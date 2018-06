Migranti: Salvini, migliorare accordi con i paesi di origine

"Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro!". Così Matteo Salvini arrivando alla parata del 2 Giugno.

Rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse il suo primo passo da ministro, Salvini ha detto: "Domani sarò in Sicilia che è la nostra frontiera. Ci sono da migliorare accordi con Paesi da cui arrivano migliaia di disperati e non possiamo permetterci né per loro né per noi di continuare a mantenerne alcune centinaia di migliaia in Italia".