Fontana: 'Famiglie arcobaleno non esistono'. Salvini: 'Idee non prioritarie e non nel Contratto'

Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è "quella naturale", mentre le famiglie arcobaleno "per la legge non esistono". Così il neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino.

Parole bocciate dall'opposizione e dalle associazioni per i diritti gay. "Trovo gravissimo - dice la senatrice del Pd Monica Cirinnà - che un ministro della Repubblica neghi la realtà, anche se ne capisco la funzione reazionaria e oscurantista. Negare l'esistenza di chi chiede diritti e riconoscimento equivale a voler oscurare dei cittadini, silenziarli, relegarli fuori dal dibattito politico e sociale".

"Se c'era una cosa 'moderna' che la nostra Repubblica aveva messo in campo negli ultimi trent'anni era il Ministero alle Pari Opportunità. La sua assenza nella compagine di governo, assimila questo neonato mandato a quelli del vecchio pentapartito. Il premier vuole un Governo del cambiamento? Allora assegni la delega alle Pari Opportunità, investa sulle politiche dell'uguaglianza, risolva le diseguaglianze e le discriminazioni", commenta l'Arcigay

E sulle quali, inoltre, è freddo anche il neo ministro dell'Interno e leader del Carroccio, Matteo Salvini. "Fontana è libero di avere le sue idee" - sottolinea Salvini parlando a Fanpage.it - ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo". Così il neo-ministro dell'Interno, Matteo Salvini smentisce, in un'intervista a Fanpage.it, il ministro della Famiglia e Disabilità Lorenzo Fontana, per il quale in un'intervista le famiglie gay "non esistono".