Cottarelli, unica spesa da non tagliare scuola pubblica

"L'unica spesa assolutamente da non tagliare è quella della pubblica istruzione, le disuguaglianze che pesano di più sono quelle ai punti di partenza. Se uno è più bravo deve avere successo maggiore ma punto di partenza deve essere uguale per tutti". Così l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli a Trento, sottolineando che "la pubblica istruzione" è la ricetta anche "perché il Sud cresca più rapidamente". Gli studenti di "elementari, medie e superiori non si spostano, se la scuola pubblica funziona male non si costruisce capitale umano".



"Non credo che la flat tax sia una buona idea in termini di distribuzione del reddito, penso che sia necessario un sistema di tassazione progressiva, senza raggiungere gli eccessi del Regno Unito o della Svizzera degli anni 70. Il livello attuale di progressività mi sembra abbastanza ragionevole e non credo che sia particolarmente utile passare a un minor grado di progressività con la flat tax", ha detto Cottarelli.