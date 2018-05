L'economica Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Matterella di formare un governo

"Ho rimesso al presidente il mandato conferito, è stato per me un grande onore essere al servizio del paese anche se per qualche giorno" ha detto Cottarelli dopo aver rimesso il suo mandato da premier incaricato.

LA DIRETTA DAL QUIRINALE

"La formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese - sostiene Cottarelli - anche per l'incertezza che deriverebbe da nuove elezioni. Auguri di cuore al nuovo governo, che spero possa essere formato al più presto".

"Negli ultimi giorni è stata riaperta e si è concretizzata la possibilità di un governo politico. Non risulta più necessario formare un governo tecnico".

"Ringrazio le persone che si erano rese disponibili a far parte del mio governo e i dipendenti della Camera e delle altre organizzazioni dello Stato che mi hanno aiutato nella mia attività". Lo dice Carlo Cottarelli dopo aver rimesso l'incarico. "Mi scuso con voi se sono stato così silenzioso negli ultimi giorni", dice ai giornalisti, che lo salutano con un applauso.