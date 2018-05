Governo: M5s alle prese con nodo Fdi, parlamentari divisi

L'ingresso di Fdi nella possibile compagine di governo gialloverde è l'argomento del giorno in casa 5 Stelle anche se il M5s cerca di tenerlo basso per evitare di sollevare nuovi polveroni sull'intesa tra Lega e M5s. E lo staff della comunicazione smentisce che la questione sia sul tavolo delle trattative. L'ipotesi è valutata con molto realismo dai parlamentari anche se, a quanto risulta, l'argomento non sarebbe stato affrontato ieri nella riunione congiunta di deputati e senatori M5s.

"Che male c'è, se Fdi firma il programma perché non dovremmo lasciarli entrare? Sarebbe solo un modo per rafforzare la maggioranza e blindarla" osserva Carlo Sibilia, l'unico che apertamente ha appoggiato la proposta di ingresso di Fratelli d'Italia.

L'allargamento della maggioranza a Fdi è sostenuto anche da parlamentari con il cuore che batte più a sinistra mentre altri sibilano: "è solo disinformazione". Quelli che temono l'ingresso di Meloni, tuttavia, non pensano solo agli effetti di immagine su parte dell'elettorato per il deciso spostamento a destra dell'asse dell'alleanza governativa. "Ci sarebbe un indubbio spostamento dell'asse sui due leader della stessa coalizione rispetto a quello del M5s che ha comunque molti più voti delle altre due forze messe insieme" osserva un altro esponente pentastellato. La soluzione, viene fatto notare, potrebbe essere quella di "non assegnare a Fdi ruoli di primo piano nel governo ma solo a livello di sottosegretari" suggerisce un parlamentare che non vede tanto di buon occhio il rischio di esporre Luigi Di Maio ad un logoramento ad opera di alleati in una coalizione elettorale.