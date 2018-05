Governo, il film della giornata

La crisi politica italiana si affaccia sull'ennesimo colpo di scena: le trattative tra M5s e Lega per un nuovo governo sono riaperte. L'ipotesi Cottarelli è congelata, Salvini e Di Maio tornano in campo.

10:34 - Piazza Affari consolida ulteriormente (+1%) i rialzi dell'avvio. Milano vede un governo politico e vengono meno le preoccupazioni di un'uscita dell'Italia dall'euro. Lo spread è a quota 220

10:20 - Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è stata al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

9:58 - Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è giunto a Montecitorio ed è al lavoro nella sala dei Busti che gli è stata messa a disposizione dalla Camera.

9:38 - Il segretario della Lega Matteo Salvini "non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma" per la trattativa sul governo