Conte la Quirinale - LA DIRETTA

Giuseppe Conte, se stasera riceverà nuovamente l'incarico da Presidente del Consiglio, sarebbe il primo nella storia Repubblicana ad assumere questo ruolo subito dopo avervi rinunciato.

Conte ha rimesso l'incarico nelle mani del presidente Mattarella domenica pomeriggio. Già lunedì mattina il Capo dello Stato aveva affidato l'incarico a Carlo Cottarelli che però ha messo in stand-by il proprio tentativo non appena è riemersa l'ipotesi di un esecutivo politico: l'ex Commissario alla spending review è stato quindi presidente incaricato per 80 ore. E dopo poco più di quattro giorno dalla rinuncia, per la precisione 97 ore, Conte lo ha nuovamente ricevuto.