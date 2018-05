Governo, anche da Accademia dei Lincei solidarietà a Mattarella

Il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un messaggio di solidarietà.

"Il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei - si legge nel messaggio - esprime il proprio sentito apprezzamento al Presidente della Repubblica, che per la Costituzione Repubblicana "rappresenta l'unità nazionale", da Lui tutelata in modo esemplare, esercitando con trasparenza e fermezza un ruolo di garanzia della nostra democrazia inserita in quella della Unione Europea".

Il messaggio è firmato da Alberto Quadrio Curzio (Presidente), Maurizio Brunori (Vice Presidente), Roberto Antonelli, Annibale Mottana, Renzo Piva, Pietro Rescigno, Giancarlo Setti, Fulvio Tessitore (membri).