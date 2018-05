Governo: Pd in piazza 1 giugno. Renzi: 'Si andrà presto al voto, battaglia su Europa'

Anche il Pd scenderà in piazza un giorno prima delle manifestazioni di Lega ed M5s. "Il Pd - annuncia Maurizio Martina - si mobilita a difesa della Costituzione, del Presidente della Repubblica e delle Istituzioni e lo fa promuovendo in particolare domani in tante piazze italiane iniziative aperte a tutte le realtà democratiche, presidi e manifestazioni. Venerdì 1 Giugno alle 17,00 sarà la volta di due grandi manifestazioni a Roma e a Milano". Lo annuncia il reggente del Pd Maurizio Martina.

I Dem intanto sarebbero pronti al sostegno al governo Cottarelli ma con un'occhio alle probabili elezioni in tempi brevi. "Questa - ha detto Martina a Radio1 - è una situazione delicata. Faccio fatica ad immaginare una legislatura che vada avanti. Ora bisogna dare una mano al presidente Mattarella. Noi del Pd dobbiamo essere pronti ad ogni scenario e lavorare uniti ed aperti. Abbiamo tutte le condizioni per fare bene". E a una domanda sulla fiducia a Carlo Cottarelli, risponde: "Voteremo sì".

"Si andrà molto presto alle Elezioni - scrive l'ex segratario M5s Matteo Renzi - frutto dell'incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall'Europa e chi vuole un'Italia forte ma dentro l'Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, fatti, argomenti. Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l'appartenenza atlantica dell'Italia e chi non vuole cambiare una linea di politica estera che l'Italia segue da 70 anni".

"E' l'occasione - dice poi in una diretta Fb - di una rivincita del Pd ma anche di un salvataggio del Paese che può essere fatto non solo dal Pd. Dobbiamo allargarci, non restare chiusi. Occorrerà l'impegno di tutti. Noi ci saremo". "Al lavoro tutti insieme, convinti. Perché questa Italia forte possa uscire vincitrice dalle prossime elezioni", aggiunge. E ribadisce che in questo momento per i Dem "l'unica cosa che non si può fare è dividersi".