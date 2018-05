Macron telefona a Conte, scambio su politiche dell'Europa

"Questo pomeriggio ho ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, il quale ha formulato i suoi migliori auspici per il Governo che stiamo formando in Italia". Lo rivela il presidente incaricato Giuseppe Conte dal suo profilo Fb. La telefonata con Macron è stata "l'occasione per un proficuo scambio sulle principali prospettive delle politiche economiche e sociali europee che coinvolgono i nostri due Paesi. Ci siamo lasciati con l'auspicio di poterci incontrare il prima possibile per discutere in dettaglio le varie questioni di comune interesse", ha scritto Conte.