Pd: ancora non c'è intesa, odg renziani per congresso subito

All'hotel Ergife affluiscono i mille delegati dell'Assemblea Pd, ma ancora non c'è intesa su una mediazione che eviti la conta.

Il tentativo di trovare un accordo su come gestire la fase congressuale prosegue ancora adesso e sono in corso riunioni tra i dirigenti Dem, nell'attesa dell'inizio dei lavori. Ma se non si troverà una sintesi, sarà Matteo Renzi, da segretario dimissionario, a fare la relazione di apertura intorno alle 11.

In questi minuti, a quanto si apprende, i renziani stanno raccogliendo le firme per un ordine del giorno per il congresso subito: è "necessaria - si legge nel testo, visionato dall'Ansa - una riflessione ampia che coinvolga tutti i nostri iscritti e militanti, sul futuro del nostro partito e sulla proposta politica da avanzare per il Paese capace di contrastare la deriva populista e di destra che emerge dall'accordo di governo raggiunto tra Lega e Movimento 5 Stelle; tale discussione deve avvenire in sede congressuale; si chiede per queste ragioni che si proceda con l'avvio immediato del percorso congressuale e ai relativi adempimenti previsti dallo statuto".

Odg area Martina, elezione segretario e anticipo congresso - Un ordine del giorno per il congresso anticipato, ma con l'elezione del segretario in assemblea "per non lasciare il partito senza guida in una fase delicata per il Paese". E' il documento su cui i sostenitori di Maurizio Martina stanno raccogliendo le adesioni, a pochi minuti dall'inizio dell'Assemblea nazionale Dem. Il documento, che l'Ansa ha potuto visionare, prevede che si proceda "all'elezione di un segretario in Assemblea ai sensi dell'articolo 3 comma 2 dello Statuto nazionale del partito" e "di riconvocarsi per procedere all'indizione del congresso anticipato che si dovrà svolgere entro quest'anno".