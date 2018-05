Governo: 30 punti e 57 pagine in testo definitivo contratto

Trenta punti, 57 pagine, in copertina la dicitura "Contratto per il governo del cambiamento" con sotto il logo del M5S e quello della Lega. Così si presenta la versione definitiva del programma condiviso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Al punto ecco il "Funzionamento del Parlamento e dei Gruppi parlamentari" per poi passare ai punti su Acqua pubblica, Agricoltura, pesca e made in Italy, Ambiente, green economy e rifiuti zero. In chiave economica i titoli del contratto prevedono una Banca per gli investimenti e risparmio mentre al punto unici figurano Flat tax e semplificazione oltre alla sterilizzazione della clausole Iva e alla detassazione per famiglie imprese e partite Iva.