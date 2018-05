Di Maio, se ok militanti firmo contratto

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, nonostante quello che dicono tutti i giornaloni italiani e stranieri, nonostante qualche burocrate a Bruxelles, nonostante lo spread, allora come capo politico del MoVimento 5 Stelle firmerò questo contratto per far finalmente partire il governo del cambiamento". Lo scrive sul blog delle Stelle Luigi Di Maio lanciando la votazione online sul contratto con la Lega.