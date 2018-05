Bersani, contratto?Notaio non firmerebbe

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il documento 5Stelle-Lega (nei suoi aspetti accettabili, negativi, oscuri o omissivi) sarebbe comunque giustificato come programma elettorale. Come contratto, non c'è notaio che lo registrerebbe". Così Pierluigi Bersani valuta su twitter il contratto di governo tra M5s e Lega.