Salvini: lunedì ok o parola a Mattarella

(ANSA) - AOSTA, 17 MAG - "Lunedì o si chiude oppure abbiamo fatto un enorme lavoro, in pochissimo tempo, del quale qualcuno ci sarà grato, ce l'abbiamo messa tutta. E la parola tornerà al presidente Mattarella. Altro tempo non ne vogliamo portare via.

Sono ottimista per natura ma bisogna essere anche realisti. Ci sono scelte che dipendono da noi e altre scelte che dipendono da altri". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale ad Aosta.