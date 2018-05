Governo, Berlusconi: 'Grande preoccupazione in Europa'

Silvio Berlusconi al vertice Ppe a Sofia. "Preoccupazione è la parola che fotografa la situazione attuale - ha detto al termine del vertice -. Ciò che accade in Italia desta moltissima preoccupazione in tutta Europa. Io sono molto preoccupato per quello che succede nei mercati, può succedere alle aziende e alle famiglie italiane". "Vi posso assicurare che non c'è nessun nessun complotto - ha spiegato il leader di FI rispondendo a chi gli domanda se ritiene se la reazione dell'Europa al contratto di governo M5s-Lega sia paragonabile a quella del 2011 -. Anzi, c'è il contrario del complotto, c'è la voglia di aiutare l'Italia a uscire dalla situazione in cui siamo".

E' tentato dal ritorno in Parlamento? "No, no, non sono tentato - spiega -. Per ora non c'è nessun programma al riguardo. Vediamo nel prosieguo cosa succede".