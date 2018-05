Governo, Pd: 'Davanti stallo riconsiderare proposta Colle'

"M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di governo è fallita": così il reggente del Pd Maurizio Martina in conferenza stampa al Nazareno. E il capogruppo Dem alla Camera Graziano Delrio afferma: "Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l'unica seria sul tavolo. Se nasce il governo - aggiunge - la nostra opposizione sarà molto seria".

"Se sono nelle condizioni di far partire un governo, lo facciano. Ora non possono più perdere tempo", ha aggiunto Martina. "Abbiamo letto le dichiarazioni su alcuni fronti delicati, siamo pronti a dar battaglia in alternativa a queste ipotesi: ad esempio sulla flat tax, a vantaggio dei redditi alti, una riforma fiscale per premiare chi sta sopra una certa soglia percentuale di reddito", con "sconti zero per lavoratori che ne guadagnano 20mila": è "un'operazione iniqua. Ci predisporremo a una battaglia in Parlamento - annuncia - perché queste idee non passino, e parlo anche delle politiche dei condoni, ricette che hanno fatto malissimo al Paese. Su questo stiamo lavorando".