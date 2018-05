Lega chiama elettori a gazebo

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Anche la Lega vuole ascoltare il parere dei propri elettori sull'intesa con i 5S per la formazione del nuovo governo: l'ufficio organizzativo federale ha inviato una lettera ai segretari regionali e provinciali per invitarli a prenotare le piazze per il prossimo weekend per "consentire lo svolgimento di una consultazione tra la cittadinanza sul così detto 'Contratto di governo'. Ogni gazebo - si legge nella lettera - dovrà dotarsi di un'urna per raccogliere le schede votate".