Grillo, M5S si siede con tutti

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Di Maio e i "ragazzi" stanno lavorando "benissimo! Abbiamo dimostrato di sederci con chiunque: le idee non sono né di destra né di sinistra, sono buone, cattive, mediocri, non hanno connotazione". Lo ha detto Grillo in un' intervista a Night Tabloid registrata prima della sua partenza a New York. Grillo ha anche annunciato la sua intenzione di andare in Cina "Voglio andare a vedere un po', sono pazzeschi! Fanno cambiamenti, hanno scale di economia che noi non possiamo mai immaginarle: tonnellate di acciaio, 35 milioni di auto elettriche, 25 milioni di biciclette, sono primi nell' astronomia, nell'astrofisica, nella quantistica, primi nelle rinnovabili, nelle pompe di calore".