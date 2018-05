Governo: Salvini, manterrò le promesse

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Ho dormito un'ora stanotte, vado avanti a caffè e forse ho scelto il momento sbagliato per smettere di fumare.... Ma sono orgoglioso di mettercela tutta per mantenere le promesse e dare un futuro migliore all'Italia e ai nostri figli". Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini parlando della trattativa per dar vita ad un governo con il M5S.