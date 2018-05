(ANSA) - BARI, 14 MAG - "Mi auguro che tutto il lavoro fatto, e le battaglie politiche che faremo con il nuovo governo per ottenere la parità delle armi con gli altri sistemi sanitari regionali, ci consenta di chiudere definitivamente l'immagine trascurata della sanità pugliese, che mi è stata consegnata solo pochi anni fa in completa rianimazione. E di trasformarla in una delle regioni più dinamiche, e rassicuranti per il paziente, del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a margine dell'assemblea dei dipendenti dell'Irccs Oncologico di Bari, di cui sono stati illustrati alcuni dati positivi del bilancio 2017. "La sanità pugliese - ha sottolineato Emiliano - era ultima in Italia come Livelli essenziali di assistenza (Lea), adesso è ben oltre la metà classifica. Un salto di qualità grossissimo che non significa che sono finiti tutti i problemi, ma che stiamo riguadagnando terreno nonostante la discriminazione che subiamo: abbiamo 800 milioni all'anno in meno e 15mila dipendenti in meno dell'Emilia Romagna, a parità di abitanti".

"E ciononostante - ha concluso - riusciamo a rispettare i Lea".(ANSA).