Governo, Di Maio: "Ottimo clima, si scrive la storia"

"Ovviamente si sta scrivendo la storia e ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi: per la prima volta nella storia si porta avanti un trattativa governo mettendo al centro i temi": lo ha detto il leader M5S, Luigi Di Maio, lasciando il vertice al Pirellone. E aggiunge: "Non torniamo"

"Speriamo di chiudere il prima possibile", ha affermato ancoraDi Maio lasciando il vertice M5S-Lega. A chi gli chiede se contano di finire entro oggi Di Maio replica: "vediamo". E il leader del M5S, a diretta domanda se il futuro premier sarà terzo, non risponde.