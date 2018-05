Papa: a giovani, costruite ponti, unite gli oceani

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 MAG - "Siete una profezia di pace e di riconciliazione per l'intera umanità": lo ha detto Papa Francesco in un videomessaggio ai giovani riuniti nel santuario di San Gabriele a Teramo. "Non mi stancherò mai di ripeterlo: non innalzate muri, costruite ponti! Non innalzate muri - ha ripetuto -, costruite ponti! Unite le sponde degli oceani che vi separano con l'entusiasmo, la determinazione e l'amore di cui siete capaci. Insegnate agli adulti, il cui cuore si è spesso indurito, a scegliere la strada del dialogo e della concordia, per consegnare ai loro figli e ai loro nipoti un mondo più bello e più degno dell'uomo".(ANSA).