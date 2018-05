Di Maio, Cav? Non cambia per trattativa

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Assolutamente no, la riabilitazione di Silvio Berlusconi non cambia alcunché nella trattativa per il governo fra M5S e Lega". Così Luigi Di Maio ai giornalisti che lo hanno atteso al suo arrivo alla stazione Centrale di Milano, per l'incontro con Matteo Salvini che si terrà più tardi al Pirellone.

"La trattativa sul contratto di governo va avanti - ha aggiunto - perché l'obiettivo è di portare i migliori risultati per i cittadini. Prendiamo atto di questa notizia, ma la mia considerazione non cambia".