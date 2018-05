M5S: con Ue nessuna forzatura su deficit

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Non ci saranno forzature sul deficit.

È la linea che M5S indica mentre è in corso il confronto con la Lega per la stesura del contratto di governo. Un fronte su cui ci sarebbe intesa con i leghisti. L'obiettivo iniziale, viene spiegato, è quello di rispettare i target e non superare l'1,5%.

Se ci sarà necessità di sforare sarà discusso con la Ue perché non c'è nessuna volontà di forzare contro i partner europei.

L'idea è quella di "procedere con garbo" da parte di un governo che sarà "razionale e ragionevole".