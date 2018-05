Governo: si ragiona su primi nomi, si apre trattativa premier: tra i 'tecnici' spuntano Della Cananea e Becchi

Spuntano i primi nomi per la formazione della squadra di governo, a margine dell'incontro di vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Per ora si tratta di rumors, di voci alimentate da ambienti parlamentari che tuttavia mostrano come, a margine della trattativa sul programma, si sia aperta, ufficiosamente, quella per la squadra dei ministri.

Tra i nomi su cui si starebbe ragionando, per la premiership o anche per i ministeri ecco quelli di Giacinto Della Canenea e Paolo Becchi, due personalità terze, sebbene legate all'universo pentastellato.

Della Cananea, docente a Tor Vergata, è infatti il curatore della relazione sui punti di contatto programmatici tra M5S, Lega e Pd. Becchi, filosofo genovese, qualche anno fa era definito addirittura "l'ideologo del Movimento" ma, successivamente, si è allontanato dai Cinque Stelle avvicinandosi alla Lega.

Perde quota, per ora, il nome di Giampiero Massolo per Palazzo Chigi: sull'affinità del presidente di Fincantieri al contratto di governo ci sarebbero, nel M5S, alcuni dubbi.

Per i ministeri, invece, a correre sarebbero diversi esponenti dei due partiti, dai leghisti Armando Siri, Roberto Calderoli e Nicola Molteni ai pentastellati Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora.