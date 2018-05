Grillo a Roma, vertice con Casaleggio-Di Maio

Vertice a Roma tra Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Di ritorno da New York Beppe Grillo sceglie - dunque - di fermarsi a Roma nel momento piu' delicato della trattativa tra M5S e Lega per il governo. E il Garante del Movimento convoca un vertice, a cena all'hotel Forum, con Davide Casaleggio (anche lui a Roma per un evento su Rousseau) e Luigi Di Maio. Poche, pochissime parole ai cronisti, ai quali ribadisce, comunque, come la sua presenza nel M5S sia tutt'altro che sbiadita. "Io fuori? Ma state scherzando?", afferma prima di entrare al Forum, dove, tra i presenti alla cena c'è anche Enrica Sabatini, tra i membri del direttivo dell'associazione Rousseau. Il vertice dura poco meno di un'ora, prima che Di Maio - che viene visto trattenersi a lungo a telefono durante la cena - lasci l'albergo. Atmosfera "tranquilla", spiegano dal Movimento, sebbene nel giorno piu' buio del dialogo M5S-Lega.