Governo,Bernini: Fi vigila caso per caso

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Dopo la mossa responsabile del presidente Silvio Berlusconi, che si riconferma un grande leader politico, aspetteremo di leggere il programma dell'esecutivo che si va delineando e guarderemo con attenzione alla figura del presidente del Consiglio e alle persone cui verranno assegnati i ministeri". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Faremo le nostre valutazioni tenendo ferma la barra che ha ispirato la campagna elettorale di Forza Italia e del centrodestra prosegue -. Seguendo la linea politica indicata da Berlusconi, non voteremo la fiducia a un governo che non ci appartiene e resteremo molto vigili e responsabili in Parlamento a tutela degli interessi della collettività.

Valuteremo, quindi, come quando siamo stati all'opposizione negli ultimi anni, i provvedimenti del governo caso per caso - conclude Bernini -, approvandoli se li condivideremo, contrastandoli qualora, invece, divergessero dal nostro programma".