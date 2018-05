Governo: Salvini e Di Maio, passi avanti

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Sulla composizione dell'esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell'ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l'obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese". Lo si legge nella nota congiunta di Matteo Salvini e Luigi Di Maio diffusa al termine dell'incontro di questa mattina alla Camera.