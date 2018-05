De Luca, premier Lega? Amministrano bene

(ANSA) NAPOLI, 10 MAG - "L'ipotesi di un primo ministro leghista? Io sono estraneo agli ideologismi, quando i leghisti hanno amministrato, lo hanno fatto bene". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (Pd), commentando le trattative per la nascita del governo M5S-Lega. "Io dieci anni fa - ha raccontato De Luca - avevo un rapporto con un comune del nord, Legnago (quando era sindaco di Salerno, ndr). C'erano incontri, scambi di delegazioni, era gente corretta, rigorosa e brava dal punto d vista amministrativo. Se diranno stupidaggini le contesteremo ma credo che almeno dal versante Lega non ci sia da aspettare sui conti pubblici qualche colpo di testa anche perché i loro riferimenti sono imprenditoriali, di piccola e media impresa artigiana, quindi gente abituata a fare i conti con i piedi per terra".