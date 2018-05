Salvini, Governo e Milan? Sono fiducioso

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Oggi non si parla per scaramanzia, ma sono fiducioso su tutto". È quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, avvicinato in centro a Roma a chi gli chiedeva commenti rispetto all'impasse politico e alla finale di questa sera tra Milan e Juve. Arrivato in piazza Venezia, è stato salutato da alcuni turisti e ha fatto un selfie con una signora.