Di Maio, no veti Cav ma dialogo con Lega

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Non è un veto su Berlusconi; è una volontà di dialogare con la Lega. Punto". Così Luigi Di Maio, capo politico del M5S risponde a chi gli chiede se il Movimento ponga un veto su Forza Italia e il suo leader. "Noi - spiega ai cronisti in Transatlantico - vogliamo fare un governo che preveda due forze politiche e non quattro. Perché lo abbiamo visto cosa succede quando si fanno i governi a quattro o a cinque forze politiche. Abbiamo detto: andiamo avanti insieme per un governo del cambiamento. Qual è il veto? Nessuno", conclude.