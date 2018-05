Cav, no veti ma Fi non vota fiducia

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Se un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali. In questo caso non potremo certamente votare la fiducia. Di più a noi non si può chiedere, anche in nome degli impegni che abbiamo preso con gli elettori".

Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

Se un governo Lega-M5S "non potesse nascere - aggiunge - nessuno potrà usarci come alibi di fronte all'incapacità - o all'impossibilità oggettiva - di trovare accordi fra forze politiche molto diverse".