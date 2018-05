Salvini, Governo neutrale presa in giro

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Un governo "neutrale" per fare centinaia di nomine, e assegnare centinaia di poltrone in enti e consigli di amministrazione, senza nessun consenso popolare sarebbe davvero una presa in giro: o governo politico, con onori e oneri, o voto subito". Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega.