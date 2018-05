Gelmini, no di FI a governo neutrale

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Crediamo che non ci siano le condizioni per votare un governo neutrale". Lo dice Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti al Senato.

"FI - precisa poi Gelmini - è pronta in ogni momento alle elezioni. Ci limitiamo ad osservare che il voto a luglio non sarebbe adatto, ma certamente la scelta della data compete a Mattarella e sarà lui a comunicarla alle forze politiche e agli italiani".