Cav, nessun appoggio esterno a M5s-Lega

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Silvio Berlusconi smentisce fermamente le indiscrezioni secondo le quali sarebbe pronto a dare un appoggio esterno ad un governo guidato da M5S e Lega. Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". E' quanto si legge in una nota del leader di Fi.