Governo: Nuove consultazioni, Di Maio chiude a governi tecnici. Vertice centrodestra a Palazzo Grazioli - DIRETTA

Nuovo giro di consultazioni al Quirinale a partire dalle 10 intanto il centrodestra è riunito a Palazzo Grazioli. Insieme al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ci sono quello della Lega Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani e la leader di Fdi Giorgia Meloni con Ignazio La Russa.

La prima delegazione ad essere ricevuta in mattinata dal capo dello Stato Sergio Mattarella è stata quella del Movimento cinque stelle con il leader Luigi Di Maio accompagnato dai capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Luigi Di Maio ha chiuso a governi tecnici ed evidenziato che 'se c'è la buona voltà è ancpra possibile un governo politico'.

"Oggi siamo in un'altra fase e io ho detto, ma su questo punto la Lega lo sapeva già, che io sono disponibile a scegliere con Salvini un premier terzo che possa rappresentare un contratto di governo con reddito cittadinanza, abolizione Fornero, e una serie di misure anti-corruzione", ha ribadito Di Maio al termine dell'incontro. "Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle cariche istituzionali è bene che continuino a fare le cariche istituzionali".

DIRETTA

"Se non ci sono condizioni per governo politico - ha detto ancora - consapevole dei problemi degli italiani e che non faccia solo quadrare i conti, allora per noi si deve tornare al voto nella consapevolezza che sarà un ballottaggio: ora è chiaro che ci sono due realtà politiche che competono per governo di questo Paese e gli italiani sceglieranno".

Alle 11 sarà la volta del centrodestra con le delegazioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che saliranno insieme al Colle. A mezzogiorno a essere ricevuta sarà quella del Pd.

Dopo le quattro saranno ricevuti Leu, le Autonomie e i gruppi misti di Camera e Senato. Alle 17.30 e alle 18 saranno sentini, infine i presidenti delle Camere.

Ieri tensione nel centrodestra dopo l'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini (un premier concordato ma un governo che escluda Fi).

Paolo Gentiloni non ha chiuso alla possibilità di proseguire il proprio mandato in vista di un eventuale ritorno a breva al voto.