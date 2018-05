Con "no" Ln-M5S-Fdi governo senza numeri

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Il "no" arrivato, a strettissimo giro, dal M5S, alla Lega e da Fdi alla proposta del presidente Sergio Mattarella fa nascere, sulla carta, il governo neutrale privo della maggioranza. Il M5S conta infatti alla Camera 222 deputati, ai quali vanno aggiunti i 125 esponenti della Lega e i 32 di Fdi per un totale di 379 deputati, ovvero 61 in più della maggioranza richiesta alla fiducia. A Palazzo Madama il Movimento conta su 109 senatori laddove la Lega detiene 58 scranni in Aula e Fdi 18 voti, per un totale di 185 unità, ovvero 24 in più della maggioranza. Il tutto senza contare la posizione, salvo colpi di scena sulla stessa linea, di FI.