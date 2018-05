Colle, governo neutrale per voto. Gentiloni out

Un governo di tregua, in ogni caso neutrale, per cercare di arrivare all'inizio del 2019 e salvare così il Paese dall'esercizio provvisorio e dall'aumento dell'Iva. Ma serve un governo, anche nella peggiore delle ipotesi, cioè il ritorno al voto subito. Mentre sono in corso le consultazioni al Quirinale, resta in piedi la necessità di proporre in ogni caso un esecutivo, anche solo per gestire la fase elettorale.

Resta esclusa quindi la possibilità che possa essere Paolo Gentiloni a guidare questo percorso. Per due ragioni: primo perchè non sarebbe il caso di far gestire un passaggio così delicato da un Governo dimissionario e politicamente ben definito; secondo perchè con tutta probabilità Gentiloni potrebbe essere il candidato premier del Pd ed è evidente che non può avere due parti in commedia.

Insomma, in attesa delle determinazioni di Sergio Mattarella si conferma la volontà di mandare in Parlamento un governo in ogni caso neutrale, ove non si materializzasse l'accordo tra Lega e Movimento Cinque stelle. Resta poi l'interrogativo della data del voto. Se il governo del presidente non ottenesse la fiducia del Parlamento, si materializzano due strade: o il voto a luglio o a fine settembre-primi di ottobre. Vediamo perchè. Se già la prossima settimana il governo del presidente non ottenesse la fiducia, il presidente dovrebbe sciogliere le Camere e il voto cadrebbe in piena estate, a luglio. A meno che non si materializzassero una richiesta e un accordo tra le forze politiche per permettere al governo sfiduciato di andare avanti per qualche settimana. Infatti, per votare a ottobre il presidente della Repubblica dovrebbe sciogliere le Camere non prima di fine luglio.