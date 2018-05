Mattarella, difesa giustizia motore sviluppo Paese

L'apertura agli studenti degli Uffici giudiziari è occasione per il presidente della Repubblica Mattarella per lanciare un nuovo messaggio in difesa della legalità. L'iniziativa consente ai ragazzi "di conoscere una realtà, quella dell'organizzazione della giustizia, percepita come distante, eppure fondamentale posta come è a servizio di tutti i cittadini e funzionale ad assicurare il rispetto delle regole che la comunità si è data" ha detto il Presidente nel messaggio per la Notte bianca della Legalità. "Lo sviluppo e la crescita sociale del Paese dipendono da questo, dalla capacità di rendere efficace il contrasto contro ogni violazione delle libertà dei cittadini" ha continuato il Presidente concludendo quindi quanto sia "prezioso"il confronto dei giovani con gli operatori del settore giustizia sul significato dei principi della Costituzione, "ancora oggi pienamente attuali e strumento indefettibile per la tutela della democrazia".