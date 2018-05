Viérin, contrari proposta Commissione Ue

(ANSA) - AOSTA, 4 MAG - "In merito al rischio di perdere fondi europei, ribadiamo la posizione di contrarietà della Valle d'Aosta su questa proposta della Commissione europea relativa al nuovo bilancio dell'Unione per il periodo 2021/27, che per ora non é ancora definitiva, ma che preoccupa e che abbiamo denunciato già nei mesi scorsi, in sinergia anche con altre Regioni Italiane e d'oltralpe, presentando un documento articolato". E' quanto dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, aggiungendo: "La 'proposta' prevede alcune criticità. La riduzione delle risorse finanziarie previste, sebbene inferiore a quanto paventato, desta comunque preoccupazione, pur nella consapevolezza che il percorso è ancora lungo e che si è ben lontani dalla possibilità di trarre rapide conclusioni in termini di impatto sulle possibili allocazioni a livello regionale".