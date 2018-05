Mario Giordano direttore strategie informazione Mediaset

Da lunedì 7 maggio 2018 Mario Giordano sarà Direttore Strategie e Sviluppo dell'informazione Mediaset, nell'ambito della Direzione Generale Informazione. Lascia quindi il Tg4, alla cui direzione è stata chiamata Rosanna Ragusa, che in passato ha diretto, tra l'altro, l'Agenzia News Mediaset.

"Mario Giordano a Mediaset è un capitano di lungo corso - ha detto Mauro Crippa, direttore generale Informazione Mediaset -.

Ha diretto con successo Studio Aperto, News Mediaset, Videonews, TgCom24 e il Tg4. Sulle nostre reti è stato autore di numerosi programmi giornalistici e di infotainment. E in questo nuovo ruolo avrà modo di mettere a frutto questa eccezionale esperienza per aiutarci a rinnovare la nostra informazione, ideando nuovi format di approfondimento al passo coi tempi, valorizzando sempre più le risorse interne dell'azienda".