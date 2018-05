Governo: Toninelli (M5S), no a Mattarella e voto subito

"Questi governi tecnici, di tregua, di transizione, del presidente sono fatti per tirare a campare, preferisco andare a votare". Così a Radio Anch'Io il capogruppo al Senato del M5S Danilo Toninelli. "Se è un governo tanto per fare e tirare a campare con dentro Renzi e Berlusconi non so cosa direbbero i cittadini fuori. Non permetteremo di continuare a distruggere il Paese". No a Mattarella e voto subito?, chiede Giorgio Zanchini. "Esatto", risponde Toninelli.



"Bisogna andare a votare adesso per non protrarre la crisi del Paese e per avere un governo che faccia le cose, non la legge elettorale e le riforme istituzionali - ha aggiunto Toninelli -. Salvini ha fatto il 'Porcellum' (la precedente legge elettorale, ndr), Renzi è stato già bocciato clamorosamente al referendum istituzionale". "E' un ballottaggio tra noi e non so chi altro - ha detto Tonielli su un eventuale, nuovo voto -. Dateci la possibilità di andare a governare".