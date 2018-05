Adunata alpini Trento con Mattarella

(ANSA) - TRENTO, 4 MAG - La presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è prevista per la mattina di domenica 13 maggio a Trento per l'adunata nazionale degli alpini. L'appuntamento si trova nell'agenda del capo dello Stato per l'ultima giornata della 91/a adunata, che inizierà l'11 maggio. La domenica è in calendario la sfilata che chiude l'evento.