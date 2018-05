Street art su Pd con "Incendio Nazareno"

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Una nuova opera di street art è apparsa oggi nelle strade del centro di Roma: nel giorno in cui si riunisce la direzione del Pd, l'artista Sirante ha realizzato ed esposto nei pressi della sede del partito un'opera intitolata "L'incendio del Nazareno". Si tratta di un quadro in cui si vede Matteo Renzi che porta sulle spalle Silvio Berlusconi per metterlo in salvo. Altre figure rappresentano Maria Elena Boschi, Matteo Orfini, Denis Verdini e altri.

L'opera, ispirata all'affresco di Raffaello "Incendio di Borgo", che si trova nei Musei Vaticani, è stata subito rimossa dalla polizia.