Bassetti, Chiesa vada incontro periferie

(ANSA) - PERUGIA, 3 MAG - Il cardinale Gualtiero Bassetti auspica una "Chiesa inclusiva e accogliente, dalle porte aperte e al tempo stesso capace di andare incontro alle periferie del nostro mondo, cercando con esse un dialogo aperto, riconoscendo nei poveri la carne sofferente di Cristo". Il presidente della Cei lo ha detto parlando ai volontari degli Empori della solidarietà e dei Centri di ascolto delle Caritas dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, in una Giornata di formazione.

Il cardinale Bassetti - riferisce la stessa Caritas in una nota - ha espresso la sua soddisfazione nel vedere una "Chiesa che cresce nella Carità". Ha quindi evidenziato una maggiore necessità di "una Chiesa dalle porte aperte, al servizio dei poveri", per meglio affrontare sfide ed emergenze sociali.

"Non basta - ha sottolineato il card. Bassetti - una fede creduta e celebrata. C'è, ma ha bisogno delle opere di misericordia che la rendano viva". (ANSA).