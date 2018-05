Carceri: sciopero legali ferma processi

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - A Milano è slittato l'interrogatorio di Mario Mantovani, l'ex vicepresidente della Regione Lombardia imputato a Milano assieme ad altre 12 persone, tra cui l'ex assessore lombardo all'Economia Massimo Garavaglia. Ed è stata rinviata la requisitoria al processo sul presunto rapimento della modella inglese Chloe Ayling. Sono i primi effetti dello sciopero di due giorni proclamato dall'Unione delle Camere penali per sollecitare l'approvazione della riforma dell'ordinamento penitenziario e protestare contro la decisione delle Commissioni parlamentari speciali di non esaminarne il testo. Domani si replica e si terrà una manifestazione a Roma per "ripristinare la legalità nelle carceri".