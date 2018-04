Pd: Merola, Renzi si dimette ma comanda?

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - "Renzi si è dimesso e continua a comandare. La direzione non è sua proprietà privata e quel che dice non è stato discusso né approvato. Il Pd ha bisogno di un segretario che esprima una linea condivisa e Maurizio Martina ha bisogno di questo mandato. Non ci sto all'umiliazione di un padroncino che fa e disfa senza mai discutere". Così, in una dichiarazione, il sindaco di Bologna, Virginio Merola.

"Se uno si è dimesso significa che ha perso e che ha condotto il Pd ai minimi storici - ha detto ancora Merola - Non è vero che tutti gli hanno impedito di fare quello che voleva; lo ha fatto senza mai ascoltare davvero. Ora serve una direzione che voti e renda autonomo il Pd intorno a Martina e che fissi la data di un congresso".