Digitale, 100 start up a maratona DigithON 2018

Sarà dedicata alla ricerca di idee digitali sui temi della tutela della privacy, della gestione e la proprietà dei dati, l'edizione 2018 di DigithON, la maratona itinerante delle idee digitali che si terrà in Terra d'Ofanto dal 6 al 9 settembre. Dal 1 maggio al 15 giugno sarà aperta la "call", la chiamata per la selezione delle 100 start up che parteciperanno all'iniziativa. Basterà registrarsi gratuitamente al portale digithon.it inserendo i dettagli della propria startup. Come in un social network ogni iscritto potrà pubblicare aggiornamenti per informare potenziali investitori.

L'obiettivo principale di DigithON è quello di essere un trampolino di lancio per innovativi progetti digitali, avvicinando la comunità finanziaria a quella delle start up. L'edizione 2018 della maratona digitale è stata presentata nella sede di Confindustria Bari e Bat dalla vicepresidente vicaria di Confindustria Bari e Bat Laura Ruggiero, dal presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Bari e Bat, Mario Aprile, e dal presidente dell'associazione DigithON, Francesco Boccia.

"Un'occasione imperdibile per le nostre start up" ha detto Ruggiero. Accanto ai temi tradizionali, sport e musica, turismo, beni culturali e servizi pubblici, rivoluzione della finanza con fintech, quest'anno la maratona avrà un focus dedicato alla tutela della privacy e dei dati. "Ci concentreremo nella ricerca di idee digitali che si focalizzano su temi delicati come la gestione e la proprietà dei dati, oltre agli effetti degli stessi sui business. Temi centrali tanto nella nostra quotidianità, - ha detto Boccia - quanto nel dibattito politico-culturale-economico internazionale. Con il boom dell'e-commerce le nostre città sono sempre più inondate da decine di milioni di pacchi". "In Parlamento - ha aggiunto - abbiamo gettato le basi per rivoluzionare (a partire dal 2020) il concetto di servizio universale postale estendendolo allo smistamento, alla distribuzione e al trasporto di invii postali da 2 a 5 kg, garantendo così la concorrenza tra brand online, piccoli imprenditori e giganti. Per non parlare della sicurezza e della libertà personale dopo lo scandalo di Cambridge Analytica". "Il problema non è Facebook, ma a monte: la gestione dei dati e chi autorizza il loro utilizzo. Oggi - ha spiegato Boccia - i dati valgono più dell'oro, ma a chi appartengono? Io credo che appartengano a ognuno di noi e vorrei che la Repubblica Italiana avesse un proprio cloud pubblico a tutela dei nostri dati".