Orfini a Di Maio, sempre ostacolo a Pd

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Quando abbiamo cominciato a creare lavoro abbiamo avuto Di Maio contro. Sui titoli sono sempre tutti d'accordo. In fondo chi non direbbe di essere contro la povertà? Lo dice pure Casapound. Ma quando si è trattato di agire siamo stati insultati e ostacolati in tutti i modi. Perché il M5s con noi e con questa agenda non c'entra nulla. E non basta una letterina di Natale a cambiarne la natura e nascondere la realtà". Lo scrive su Facebook il presidente del Pd Matteo Orfini, commentando la lettera di Luigi Di Maio al Corriere della sera.